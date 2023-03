Préavis de grève pour tout le secteur du commerce de détail: le SETCa privilégie la concertation, mais se tient prêt à durcir le ton

Le SETCa n’a pas souscrit à l’annonce d’un préavis de grève dans le secteur du commerce de détail, dans le contexte de l’émoi social engendré par l’annonce d’un recours à la franchise chez Delhaize, mais il se tient prêt à durcir sensiblement le ton si aucune négociation en commission paritaire n’était possible, a-t-il fait savoir, par voie de communiqué.

Les syndicats chrétiens ACV Puls et libéral CGSLB ont déposé samedi un préavis de grève pour l’ensemble des chaines de grands magasins. Ils entendent ainsi adresser un message clair, à quelques semaines du démarrage de la concertation sociale dans le secteur, face au recours de plus en plus large à la franchise dans le secteur.