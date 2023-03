Smilebox, les boîtes qui redonnent le sourire aux enfants avec un cancer dans des hôpitaux bruxellois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pendant l’hiver 2018-2019, Sara Rezki, une Bruxelloise qui a vaincu quatre cancers, décide de lancer sa propre association qu’elle nomme « Fight x Life ». Une fois la maladie vaincue, elle décide de se tourner vers la boxe pour se reprendre physiquement en main. Avec tous les bienfaits de ce sport, la boxe la sauve : elle récupère un moral d’acier. Sara décide, à travers son ASBL, de lutter contre le cancer et d’autres maladies en organisant des cours de boxe adaptée. Une discipline qui, de plus, de manière imagée est parlante : on enfile ses gants et on combat la maladie.

Depuis, l’association a grandi et, aujourd’hui, Sara, décide d’étendre ses actions de lutte. C’est comme ça qu’est née la « Smilebox » (boîte à sourire) : il s’agit d’une boîte distribuée gratuitement à tous les enfants diagnostiqués du cancer entre 0 et 18 ans.

Luciano a reçu sa Smilebox. - Facebook (Fightxlife)

Ces box sont distribuées notamment à l’hôpital Erasme ou à l’hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola à Bruxelles. Le but est simple : encourager et soutenir les enfants dans leurs efforts au quotidien.