Le ministre de la justice a passé quatre jours en prison: «Ce qui frappe, c’est le manque de liberté et l’ennui…»

C’est un programme télé que les francophones ne verront pas et pourtant il est digne d’une série Netflix. Dans « Recht naar de gevangenis », la chaîne de télé flamande Play 4 a enfermé plusieurs personnalités du monde de la justice à Haren. L’image de la directrice de la prison d’Anvers, en pleur dans sa cellule, en dit long sur l’expérience, le ministre de la Justice n’a pas été ménagé non plus.

Alors que le ministre est censé rejoindre le commissariat de police d’Anderlecht pour être transféré à Haren, un escadron d’intervention surarmé débarque au ministère et force Vincent Van Quickenborne à se mettre à genoux, arme pointée sur lui. « J’ai dû descendre les 6 étages du bâtiment cagoulé, ce n’était pas évident ». Le ministre est embarqué dans le véhicule, pas de traitement de faveur, un de policiers lui cogne la tète en l’installant sur la banquette arrière.