Bernardo Silva content de voir Kevin De Bruyne capitaine des Diables rouges: «Je lui souhaite le meilleur… sauf contre nous!»

L’information principale de la semaine dernière concernant les Diables rouges fut certainement la promotion de Kevin De Bruyne au rang de capitaine. Un brassard que KDB a déjà porté à City mais qui lui a plus ou moins été retiré après un vote de ses partenaires il y a plusieurs mois. Une décision importante qui n’était toutefois pas vue comme une sanction à Manchester.

« Je trouve que c’est une belle opportunité pour lui », estime Bernardo Silva, son coéquipier en Angleterre, qui n’a pas voulu s’étendre, on s’en doutait, sur les circonstances de ce fameux vote. « C’est un joueur extrêmement important, en Belgique ou à City. Mais c’est surtout un super gars et je suis vraiment content pour lui. Je ne lui souhaite que le meilleur… sauf contre nous ! Si nous devions nous affronter un jour… », s’imagine le médian portugais, dans un français approximatif appris lors de son passage à Monaco. Après la défaite à Séville en huitième de finale de l’Euro 2020, les Portugais ont en tout cas une revanche à prendre dans un futur plus ou moins proche.