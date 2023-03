Challenge La Meuse | Dorian Fintolini et Florence De Cock s’imposent au Jogging de Devant-le-Pont, à Visé

Le Herstalien Dorian Fintolini a remporté la course de 10 kilomètres en signant un temps de 32 minutes et 23 secondes, à une vitesse moyenne de 18,52 km/h. Il a devancé Antoine Reul, Guillaume Lamoline et Clément Weber.

Chez les dames, la victoire est revenue à Florence De Cock, qui a pris la 21e place au classement général, avec un temps de 39 minutes et 40 secondes. Deuxième dame à l’arrivée, Daryna Omarova est 27e au général avec un temps de 40 minutes et 19 secondes. Le podium des dames de cette cinquième manche du Challenge La Meuse est complété par Myrtille Leusch, 52e en 44 minutes et 34 secondes.