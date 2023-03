Christophe Laporte, vainqueur de Gand-Wevelgem: «Je dois ma victoire à Wout van Aert, qui était le plus fort»

Christophe Laporte a remporté dimanche la 85e édition de Gand-Wevelgem après un long duo de plus de 50 kilomètres avec son coéquipier Wout van Aert. Les deux hommes se sont isolés à l’avant après une accélération dans la deuxième montée du Kemmelberg.

« C’était le plan de partir à ce moment », a expliqué Christophe Laporte. « Le but était d’accélérer et de continuer à creuser. J’ai souffert dans la roue de Wout qui était réellement le plus fort dimanche. Ces 50 kilomètres en duo ont été très longs et très durs, à cause du froid, notamment. Mais Wout a été incroyable. C’est pour moi une grande fierté de réaliser cela avec lui. »