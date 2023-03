Maxime Wautot rafle tous les prix du tournoi d’éloquence de Spa

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils étaient sept à s’être hissés en finale du 57e tournoi d’éloquence organisé par le Lions Club de Spa. Sept, sur plus de 50 jeunes de rhéto et 5e secondaire, c’est évidemment déjà une victoire. Mais il y en a toujours un qui est un peu plus vainqueur que les autres. On peut presque parler d’un triomphe puisque le grand gagnant n’est autre que Maxime Wautot qui a récolté le prix du Jury (jury dont l’auteur de ces lignes avait l’honneur de faire partie), le prix des jeunes et le prix du public.