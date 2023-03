Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Face aux arènes de Barcelone, où les avenues sont aussi larges qu’une autoroute, Remco Evenepoel s’est revu à Madrid, quelques mois plus tôt, admirant de la même façon les splendeurs architecturales de la deuxième cité espagnole. Pas de victoire finale cette fois, certes, au bout d’une semaine pourtant mémorable mais des satisfactions presque similaires. Et, surtout, des enseignements de première utilité dans la perspective de l’objectif suprême en 2023 : le Tour d’Italie.

1 Les objectifs fixés largement atteints

Derrière ses lunettes de professeur, Klaas Lodewyck, le directeur sportif le plus proche du Brabançon dans la structure de Soudal-Quick Step dispose aussi d’un flegme à toute épreuve. Il est l’eau, Remco le feu et cette dualité fonctionne à merveille. « Je sais qu’il est déçu, car un champion comme lui n’est jamais content. Une deuxième place, c’est frustrant, surtout à l’issue d’une course qui s’est jouée aux bonifications. Mais moi, je suis ravi. Les objectifs fixés sont atteints : deux victoires d’étape et un podium, sans parler des maillots distinctifs, c’est parfait. »