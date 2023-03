L’Ensivalois déterre un moteur de bombardier sur lequel une charrue s’est brisée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mission très spéciale ce samedi pour l’équipe d’Éric Tillmanns, le propriétaire du musée de la Deuxième guerre mondiale installé dans l’ancienne gare d’Ensival. Un fermier lui avait demandé de venir déterrer et emporter un… moteur de bombardier anglais abattu en 1944. Un Rolls-Royce Merlin d’un quadrimoteur Avro Lancaster. Celui-ci avait été abattu par un chasseur de nuit allemand et avait détruit un autre Lancaster en chutant. Cela avait fait grand bruit car les deux appareils n’avaient pas encore largué leurs bombes et disposaient encore d’importantes quantités de carburant.