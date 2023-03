Diables rouges: pourquoi l’absence de Thibaut Courtois contre l’Allemagne était presque courue d’avance

D’une publication sur les réseaux sociaux dimanche, la Fédération belge a officialisé ce que tout le monde pressentait : Thibaut Courtois ne sera pas du voyage à Cologne mardi soir pour le match contre l’Allemagne. En raison d’une douleur aux adducteurs, le gardien a déjà quitté le rassemblement pour repartir à Madrid et laisser la cage à Koen Casteels. Toujours selon la version officielle, il s’agit d’un choix « par précaution ». Notamment parce que le mois d’avril s’annonce démentiel pour Courtois avec son club. Entre la Liga, la Ligue des champions et la demi-finale retour de Coupe du Roi à Barcelone, il disputera neuf rencontres avec le Real Madrid. Mais ce n’est pas le seul élément à être entré en ligne de compte. Parce que depuis quelques années, Thibaut Courtois a un passif de renoncement lorsque les rencontres des Diables ont une moindre importance.

Si son absence lors de deux matches de Nations League au Danemark et contre l’Islande en septembre 2020 était liée à un contrôle positif au Covid – il n’avait jamais été confirmé par la Fédération, le Real ou Courtois lui-même –, le dernier rempart des Diables a déjà délibérément loupé deux rendez-vous internationaux en 2021. En septembre, et comme plusieurs autres joueurs dont Lukaku et Witsel, il n’avait pas pris la direction de Kazan pour affronter la Biélorussie. Deux mois plus tard, c’est un déplacement à Cardiff que le portier du Real n’avait pas honoré alors que la Belgique venait de valider son billet pour la Coupe du monde au Qatar.