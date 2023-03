«Tête à tête»: c’est quoi cette comédie musicale déjantée, à découvrir sur Disney+?

Avis aux nostalgiques des années ’90 et fans de comédies musicales, vous avez peut-être trouvé votre bonheur ! C’est en tout cas ce que semble indiquer la bande-annonce de « Tête à tête », la nouvelle série de Disney+, qui vient de débarquer ce vendredi 24 mars. On y fait la connaissance de Lindsay, une jeune fille bien sous tous rapports, qui décide de quitter son amoureux, et son Vermont natal, pour se rendre à New York, afin d’y vivre son rêve refoulé : devenir autrice. À la grande ville, la jeune femme fait la rencontre de Miguel, un garçon qui bosse dans la finance, mais a du mal à s’intégrer auprès de ses collègues, un peu bourrins. Le courant passe rapidement entre eux, mais les choses ne tardent pas à se compliquer. En effet, ils ne s’en rendent pas compte, mais ils ont un point en commun très particulier, ils sont hantés par des petites voix dans leurs têtes. Des figures de leur passé tellement critiques, qu’elles n’ont de cesse de leur mettre des bâtons dans les roues.

Un pitch déjà original, auquel on va rajouter une dimension musicale, de quoi nous rappeler « Crazy Ex-Girlfriend », ou encore « Zoey et son incroyable playlist ». Attendez-vous d’ailleurs à de charmants numéros de chant et de danse, brillamment exécuté par le duo principal, Mae Whitman (« Good Girls ») et Carlos Valdes (« The Flash »). Pour mettre tout ça en images, Disney a fait confiance à des pontes de Broadway, à commencer par Thomas Kail, qui est le metteur en scène de la comédie musicale la plus populaire de ces dernières années, « Hamilton » (dont la captation est également disponible sur Disney+). Au scénario, on retrouve Steven Levenson, lauréat d’un Tony Award pour son travail sur « Dear Evan Hansen », et la scénariste Danielle Sanchez-Witzel (« New Girl »). Quant aux chansons originales entonnées par nos héros, elles sont signées par le duo Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez, doublement oscarisé, et surtout célèbre pour avoir écrit l’hymne de « La reine des Neiges ». Rien que ça…