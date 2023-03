Inauguration du bâtiment entièrement rénové de l'Ecole communale du Centre à Marcinelle et de l'Académie Albert Gossiaux

C’est la fin d’un chantier qui aura duré de longs mois. Outre l’aspect énergétique, le confort des élèves et de l’équipe éducative est largement amélioré. En plus des travaux énergétiques, de nombreux travaux d’embellissement ont été entrepris. La façade principale du bâtiment a vu son intérêt architectural évident conservé par une isolation par l’intérieur.

Les enfants, les familles et l'ensemble des membres de l'équipe éducative et du personnel de l'école étaient rassemblés.

« Nous avons également aménagé une rampe PMR pour rendre notre école et notre académie encore plus inclusives. Les élèves du primaire et de l’académie sont désormais dans des conditions d’apprentissage idéales au sein de leurs classes totalement rénovées », a expliqué Julie Patte, échevine de l’Enseignement.