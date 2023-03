Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la joie et la bonne humeur. Le retard d’une bonne heure en raison du dégivrage des ailes de l’avion avant de quitter le tarmac de l’aéroport de Stockholm n’a pas eu la moindre influence sur les visages des Diables rouges et du staff. Bien loin des tristes images de leur retour du Qatar début décembre, les joueurs arboraient tous un large sourire après leur plantureux succès face à la bande à Zlatan Ibrahmovic (0-3). Des débuts idoines aussi pour Domenico Tedesco. Si le sélectionneur a logiquement indiqué que l’équipe était « encore loin du jeu qu’il voulait développer », il devait tout de même être intérieurement satisfait du contenu qu’il analysait déjà sur son ordinateur dans l’avion du retour vers Bruxelles. Un départ en fanfare et quelques choix forts pour marquer de son empreinte la sélection belge.

1Adaptation à l’adversaire et aux circonstances