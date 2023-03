Augmenter le montant plafonné de nos chèques-repas, pour l’adapter au coût de la vie: une proposition de Vooruit

Vooruit estime qu’il est grand temps d’adapter la valeur maximale des titres-repas à l’augmentation du coût de la vie. Ils viennent de déposer une proposition de loi en ce sens.

Actuellement, le montant maximum est fixé à 6,91 € et il date de mai 2015. « Ce montant n’est plus adapté au coût de la vie », estime Vooruit qui voudrait le faire passer à 7,78 € ce qui correspond aux 6 indexations qui ont eu lieu en 2022. « Cela signifie concrètement que les employeurs pourront accorder une compensation complémentaire pouvant atteindre jusqu’à 200 € par an pour les repas ».