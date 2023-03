La totale au niveau des infractions pour l’automobiliste pincé par la zone Vesdre-Gueule

Il ne faisait pas les choses à moitié, ce conducteur arrêté samedi peu avant minuit lors d’un contrôle antidrogue de la police Vesdre-Gueule. Il ne s’est guère fait prier pour d’abord avouer qu’il conduisait bien sous l’influence de stupéfiants. Il a embrayé en concédant que son véhicule n’était pas assuré et pas plus en règle quant au contrôle technique. Le permis ? Il ne l’a pas non plus. Quant à sa plaque d’immatriculation, elle était falsifiée. La fouille de l’intérieur n’a pas tardé à révéler que l’individu avait en outre un couteau à cran d’arrêt à portée de main et qu’une quantité non négligeable de marijuana se trouvait à bord. D’où valse de contredanses à rédiger pour les policiers.