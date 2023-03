Le chantier de la rue Louis Snyers à Hannut touche àsa fin

Les Hannutois risquent de ne plus la reconnaître : après des mois de chantier, les travaux de la rue Louis Snyers touchent à leur fin. Étaient inscrits à l’agenda : réfection complète de la route, des trottoirs, réaménagement des places de stationnement et remplacement du réseau d’égouttage.

À l’époque, le projet s’élevait à environ 550.000 euros et était rendu possible grâce aux subsides régionaux liés au PIC (jusqu’à 80 %) et la prise en charge financière de l’AIDE pour la partie égouttage.