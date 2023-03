Edito > Trois présidents de parti sont dans un bateau…

Après chaque accord évitant un clash, on se demande qui en sort grand gagnant. Tout au long de ce dimanche, PS et MR ont revendiqué ce succès. Au nom de la responsabilisation financière, celui qui veut quelque chose le paie, pour le MR. Au nom du bon sens qui commandait ce projet, pour le PS, ainsi que de cette solution qui existait depuis deux semaines et n’a buté que sur l’entêtement d’un homme, le président du MR, accusé d’avoir, encore une fois, joué avec le feu.

Même si la menace d’une majorité alternative sur le projet d’un master de médecine à l’Université de Mons avait été lancée par le président du PS, Paul Magnette, tout indiquait depuis plusieurs jours qu’un compromis était en vue. La ministre de l’Enseignement supérieur a donc donné son accord à ce projet qu’elle refusait initialement, car l’accord anesthésie ses réticences : ça ne peut coûter un euro de plus à la collectivité et hors de question d’ouvrir un nouvel hôpital universitaire.

Excusez-nous de préférer à ces deux versions l’humilité de la ministre MR de l’Enseignement supérieur et le sens des responsabilités du gouvernement PS-MR-Ecolo qui aurait pu tout aussi bien mettre de côté ces nouvelles habilitations trop délicates et les 55 autres un peu prises en otage, alors qu’elles répondent à des évolutions sociétales indiscutables. Cette coalition, la plus calme entre toutes depuis le début de la législature, n’est donc pas devenue celle par qui le malheur politique arrive. La vraie question n’est-elle pas plutôt liée au fait que les présidents des partis précités (même si on n’a pas beaucoup entendu le coprésident des Verts) sont à un an des élections et d’une confrontation directe entre Hennuyers, ce qu’ils sont tous les trois ?