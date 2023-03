Mauvaise surprise pour Tom et Vicky en ouvrant un courrier de leur commune: «On pourrait utiliser cet argent autrement...»

Il y a quelques années, Tom et Vicky ont acheté une maison à Malines. Ils avaient, pour la petite histoire, fait appel aux experts de l’émission de téléréalité flamande « Blind gekocht » pour trouver un bien qui leur correspond. Si tout s’est bien passé jusqu’ici, le jeune couple vient d’avoir une mauvaise surprise de la part de leur commande. Une mauvaise surprise à plus de 600 euros, pour être précis.

Comme l’explique le Nieuwsblad, Tom et Vicky ont en effet voulu faire des travaux et ont donc dû faire une demande de permis. Rien d’anormal jusqu’ici, nous direz-vous. Le problème, c’est que la commune de Malines a envoyé une lettre aux voisins du couple pour leur demander si les modifications ne posaient pas de souci. Et ce que Tom et Vicky ne savaient pas, c’est qu’ils ont en réalité… 88 voisins !