Bruxelles: les plaintes contre les taxis ont augmenté de 60% en 2022 !

Il est bon de le rappeler, si vous êtes confronté à un problème lors d’une course avec le taxi bruxellois qui vous a pris en charge, vous pouvez déposer une plainte sur le site internet de Bruxelles Mobilité, l’administration régionale en charge des voiries régionales mais qui s’occupe aussi de la gestion administrative et du contrôle des taxis. À ce propos, si cela vous arrive, ayez la présence d’esprit de noter le numéro de plaque ou le numéro d’identification du taxi. Votre plainte aura ainsi plus de chances d’être suivie d’effets.

En 2022, le nombre de plaintes venant d’usagers des taxis bruxellois a encore nettement augmenté, après avoir connu une première hausse post covid en 2021.