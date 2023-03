Dans son nouveau livre, Frédéric Beigbeder fait ses adieux à la coke Le prochain livre de Frédéric Beigbeder, « Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé » sortira le 6 avril. Nous l’avons lu en primeur. L’auteur est au top de sa forme. Peut-être parce qu’il a arrêté la coke ? Il est aussi réalisateur et chroniqueur. - AFP

Par Romain Goffinet

Frédéric Beigbeder est un écrivain surprenant. Son prochain livre, qui n’est pas un roman mais une suite de cinq longs textes, s’intitule « Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé ». Il est publié chez Albin Michel, et non chez Grasset, la maison d’édition qui le publie depuis près de 30 ans et qui a fait de « 99F », critique impitoyable du monde de la pub dont Beigbeder est issu, un immense succès.

Ces « Confessions » ont pour point de départ un événement qui a profondément marqué l’auteur : un matin, en se réveillant, il constate que des individus ont pénétré dans sa propriété et tagué sa maison, le traitant de « violeur », parce que l’auteur a signé une pétitio n pour ne pas que l’on pénalise les clients de la prostitution. Cela donne lieu au texte intitulé « Moi aussi je suis une victime » : un texte jubilatoire où les féministes enragées et les « woke » en prennent pour leur grade. « On aura un peu progressé le jour où les féministes comprendront qu’à part de rares psychopathes, tous les hommes sont dans leur camp ». Dont acte.

Un chapitre sur le sexe

L’auteur passe ensuite à un chapitre plus intime, dont il s’était déjà expliqué dans les colonnes de L’Obs il y a quelques mois. Il y explique pourquoi il a arrêté la cocaïne, après des années de consommation effrénée. « Dès que j’ai le nez qui coule, personne ne pense que j’ai le Covid », écrit-il. Un texte fort, juste, drôle, poignant aussi, dans lequel l’auteur ne s’épargne pas. « La coke est désormais une drogue de vieux ringard (…) On veut ressembler à Johnny Depp dans ‘Las Vegas Parano’ et on se retrouve avec la tronche de Stephe n Hawking. Les nouvelles générations se moquent des boomers cocaïnés (…) J’ai eu honte si souvent que j’en ai perdu toute pudeur aujourd’hui. Je suis déjà étiqueté, je n’ai plus d’image à ruiner. » Suivent trois autres textes où il est question d’un stage dans l’armée, d’un séjour dans un monastère, et de sexe.

Cela fait 30 ans que Frédéric Beigbeder publie des bouquins (romans, essais, nouvelles) et qu’il écrit des chroniques dans des magazines (on l’a lu dans Voici, dans Lui, on lit encore ses critiques littéraires chaque semaine dans le Figaro Magazine). Force est de constater que si l’on ne s’ennuie jamais en lisant Beigbeder, sa carrière littéraire est assez inégale. Tantôt brillant, tantôt radotant, son sujet de prédilection est simple : lui-même. Mais on ne l’apprécie jamais autant que lorsqu’il parle de lui sans se cacher derrière des personnages de fiction, comme dans « Un Roman français », prix Renaudot en 2009. À ce titre, ce livre de confessions, où Beigbeder se donne à voir tel qu’il est, sans fard ni artifices, est l’un de ses meilleurs ouvrages.