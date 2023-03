Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le carton est plein. Tellement qu’il déborde de partout et que les tonnes de Scotch qui l’entourent ne suffisent plus à le consolider. En quatre classiques pavées, Jumbo-Visma a donc triomphé à quatre reprises. Et avec Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Wout van Aert et, en ce crasseux dimanche à ne pas mettre une roue dehors, Christophe Laporte, avec quatre coureurs différents. Dans la deuxième ascension du Kemmel, à plus de cinquante bornes, le lauréat de l’E3 ce vendredi a placé une banderille « selon le plan établi ».