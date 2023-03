Les Bulky Games débarquent à Nivelles cet été

Les Bulky Games, c’est une course de 5 kilomètres, le parcours est semé d’obstacles gonflables, qu’il faut vaincre pour avancer. Cet été, pour la première fois, elle fera une halte au parc de la Dodaine à Nivelles.

Pas besoin d’être un grand sportif pour participer, la mentalité des Bulky Games, anciennement appelés Air Games, c’est de profiter d’un moment de fun entre amis. Avant la course, un échauffement dispensé par des coachs professionnels est prévu et diverses activités sont au programme pour passer un samedi après-midi inoubliable après la course.