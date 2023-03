Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La formule est de Cristiano Ronaldo en personne. « Les buts, c’est comme le ketchup : quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps. » Romelu Lukaku se l’est peut-être remémorée en quittant la pelouse de Solna, vendredi soir, quelques minutes après avoir planté son 3e but personnel, contre un adversaire plus consistant que ne l’avait été le Luxembourg et Gibraltar, à l’occasion de ses deux autres triplés en qualité de Diable rouge.