Les autres matchs du week-end

Belgrade : Beca 2, André 2, Pretto 7 (1x3), Hucorne 17 (3x3), Depouhon 17, Cerquarelli 18 (2x3), Mommer 9 (1x3), Thiry 11 (1x3).

Belgrade s’est d’entrée de jeu mis dans la difficulté en encaissant vingt points en quatre minutes. Les Liégeois ont finalement claqué 32 points dans le premier quart, dont trois bombes de Baeri. « Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus aussi mal défendu en début de rencontre et même sur toute une mi-temps », explique Didier Themans. « Leurs petits joueurs ont été en réussite (ndlr : notamment Baeri : 25, 5x3) et Bojovic, un ancien pro arrivé en janvier, est également un gros scoreur. »

Malgré tout, les Namurois ne sont pas passés loin d’un hold-up. A 47 secondes du terme, ils accusaient encore sept points de retard, mais deux bombes et un lancer franc de Cerquarelli ont permis d’égaliser. Las, un lancer franc de Bojovic a permis aux visités d’émerger. « La bonne nouvelle, c’est qu’on reste positif sur les Liégeois (victoire 72-70 à l’aller). » Autre point positif, suite au succès d’Anderlecht sur Geel, les Verts gardent trois victoires d’avance sur les deux derniers.

Régionale 1

Loyers – Cointe 72-79

8-19, 35-41, 53-63

Loyers : Massy 2, Casamento 4, Demars 19, Pirlot 2, Bierman 7 (1x3), Vanoverschelde 9 (2x3), Waterval 17 (4x3), Badoux 10 (2x3).

Les Namurois ont livré une entame de rencontre compliquée et ont été condamnés à la course-poursuite. Trois bombes de Waterval dans le deuxième quart leur ont permis de recoller (35-41) mais via Malpas (20, 2x3) et Cornet (15), les Liégeois ont pu rester devant à la 30e (53-63). Grâce à un 7-0 en début de quatrième quart, les Rouges se sont encore rapprochés (60-63) mais c’est alors Boxus qui a inscrit dix points, dont deux trois points, pour définitivement plier la rencontre. Malgré cette dixième défaite, Loyers reste dans la course aux play-offs mais n’a plus son sort entre les mains.

Kain – Andenne 71-65

8-10, 30-30, 43-48

Andenne : Chaufouraux 24 (3x3), Dorval 3 (1x3), R. Beaujean 3 (1x3), T. Beaujean 30 (5x3), Kisenga 4, Kusunguludi 1.

Compte tenu des blessures de Grégoire, Delva et Otte, les Andennais n’étaient que cinq du noyau de base pour se déplacer à Kain. Dorval, joueur de la P2, est venu dépanner et malgré un contexte peu favorable, les Oursons ne sont pas passés loin de l’exploit. Grâce aux grosses sensations offensives de Chaufouraux et Théo Beaujean, ils ont fait la course entête quasiment toute la rencontre. « A une minute trente du terme, c’était encore égalité », confie Jacques Stas. « A douze secondes de la fin, on était à deux points et une faute volontaire de notre part a sonné le glas de nos derniers espoirs. C’était un chouette match mais malheureusement, cela ne rapporte rien. Je retiendrai également la prestation du jeune Dorval, qui a joué 20 à 25 minutes. Il évolue d’habitude en P2 et a donc commis quelques erreurs mais il représente ce que l’on veut faire à l’avenir, à savoir oser intégrer des jeunes. »

Andenne reste antépénultième et est pour l’instant sauvé. Il sera au repos le week-end prochain, avant d’enchaîner deux matches consécutifs à domicile, face à Waterloo (6 avril) et Belleflamme (8 avril). En espérant que Delva, Otte et Grégoire seront remis sur pied.

Neufchâteau – Ciney 71-97

20-34, 38-55, 54-78

Ciney : A. Balthazar 8, Laroche 6 (2x3), Jacques 5, De Jaeghere 8 (1x3), Gielen 28 (3x3), Henin, Husson 19 (4x3), Malliar 21, A. Balthazar 2.

Les Condruziens se sont rapidement envolés dans le premier temps (20-34) grâce à Malliar (14, 1x3) et Gielen (10, 1x3). « Oui, on a été prolifique mais on a surtout été très bon des deux côtés du terrain », sourit Yohan Balthazar. « A l’aller, les Chestrolais étaient venus s’imposer chez nous (58-61) en mettant beaucoup d’intensité mais on a pu trouver des solutions. Harvey avait claqué cinq bombes (27 points) mais ici, on l’a bien contenu (2 points), tout comme on a pu gérer les un contre un du meneur Hawley. »

Seul bémol, l’entorse de Martin Balthazar qui pourrait être éloigné des terrains deux à trois semaines. Compte tenu de la rupture des ligaments croisés de Wutukidi, cela va limiter les solutions dans le jeu intérieur. A quatre matches de la fin de la phase classique, les Bleus sont quatrièmes.

Régionale 2A

Mons-Hainaut B – Profondeville 87-62

24-18, 52-33, 72-51

Profondeville : Grusin 10, Delvaux 10 (1x3), Garot 9, Tillieux, Despeghel 1, Guns 10, Tintillier 5 (1x3), Balon-Perin 11 (1x3), Sprimont 2, Mouchart 4.

Deux heures avant la rencontre, les résultats d’une radiographie ont poussé Degey (genou) à prendre une semaine de repos. Après une minute de jeu, Tillieux s’est ouvert l’arcade sourcilière. Pas des circonstances idéales pour un déplacement chez le deuxième classé. « Non mais cela n’excuse pas notre prestation », confie Thomas Dustin. « Après un premier quart assez équilibré, on s’est saboté nous-mêmes en contestant toutes les décisions arbitrales et en tenant des choses compliquées, comme des passes à l’aveugle, alors qu’on n’était même pas capable d’inscrire un lay-up. »

Poisson (19, 3x3), Legrand (14, 2x3), Thielemans (10, 2x3) et le nouveau venu, De Wilde (17, 3x3), ont eu trop de libertés. « Les deux derniers cités ont fait très mal en percussion comme à distance. Une belle équipe très athlétique mais on a bien donné 20 passes décisives. Sur ce qu’on a montré, une P2 aurait eu ses chances face à nous. Il reste quatre matches et il faudra une autre approche pour bien terminer la saison » Profondeville reste à dix victoires et est septième.

Fresh Air – Natoye 57-53

9-11, 30-24, 44-41

Natoye : Van Landschoot 8 (1x3), Heraly 2, Targez 4, Pirlot 8 (1x3), T. Legros 13 (2x3), Georges 2, Beuken 5, Van Doninck 8 (2x3), M. Legros, Giaux 3 (1x3).

Natoye n’a jamais trouvé la bonne dynamique offensive pour s’imposer chez le deuxième classé. « Les Bruxellois nous ont donné beaucoup d’espaces en périphérie en deuxième mi-temps et alors que c’est notre force, on n’a rentré que 7 shoots sur 44 », confie Laurent Costantiello. « Malgré ce déchet, on a eu la balle pour égaliser à vingt secondes du terme mais nous avons fait le mauvais choix. » Les Condruziens n’ont gagné qu’une seule de leurs quatre dernières rencontres mais sont toujours quatrièmes.

Liège B – Gembloux 68-91

17-29, 32-52, 47-72

Gembloux : Ponsard 9 (2x3), Reconnu 7 (1c3), Carretta 13 (3x3), Vandewalle 25, D. Marchal 7, Y. Marchal 18, Saillez, Robin 3, Lox 4, Mestrez 3, Piret 2.

Les Gemloutois n’ont pas fait dans le détail. Carretta, Vandewalle et les frères Marchal ont déjà permis aux Couteliers de prendre le large à l’issue du premier quart. Majdoubi (16, 2x3) et Aerts (20, 3x3) n’ont pas vraiment pu être contenus mais les joueurs de Marc Mesureur n’ont jamais été mis en difficulté. Gembloux termine la phase classique par de gros matches aux Castors, à Maffle et face à Aubel mais un seul succès devrait être suffisant pour mathématiquement valider les play-offs.

Régionale 2B

Belgrade B – Huy 93-34

22-4, 52-22, 78-29

Belgrade : M. Marchal 12 (2x3), Debry 5 (1x3), Furnémont 9 (1x3), Vermeren 23 (3x3), Ndiaye 5 (1x3), Nelkofski 2, Cerquarelli 6, Vandekerckhove 6, Hucorne 11 (1x3), Bampolineza 8, Quairia 6 (1x3).

Les Namurois ont rapidement pris l’ascendant sur la lanterne rouge grâce notamment aux 11 points de Hucorne dans le premier quart (22-4). Vermeren a ensuite pris le relais et la suite de la rencontre a été à sens unique. Une neuvième victoire qui leur permet d’être huitièmes mais l’avant-dernier n’a que deux succès de moins.

Dames

Division 1

Basket Namur Capitale – Lummen 77-65

22-21, 41-33, 60-48

Namur : Matthys 2, Dossou 5 (1x3), Saucin 1, Rupnik 10 (2x3), Boosten, Zelnyte 14 (2x3), Whitted 15, Carpréaux 30 (4x3).

Les Namuroises n’ont pas du tout déroulé face à la lanterne rouge. Si elles ont fait la différence dans le deuxième quart (41-33), elles ne sont pas parvenues à accentuer l’écart et ont laissé trop d’espaces à Ndiribe (18) et Cuyvers (21, 3x3). Suite à la défaite logique des Panthers à Kangoeroes, elles récupèrent provisoirement la troisième place mais tout se jouera lors de leur confrontation samedi prochain à Liège, lors de la dernière journée de la phase classique.

Régionale 1

Basket Namur Capitale B – Herve-Battice 56-42

16-4, 28-14, 34-24

Namur : Matthys 3 (1x3), Giaux 11 (3x3), Hucorne 17 (1x3), Iemmolo 5 (1x3), Boosten 4, A. Chirishungu 6, Colin 3 (1x3), Godart 1, Vandy 2, Cool 2.

Hucorne a inscrit huit points consécutifs en début de rencontre, ce qui a permis aux Namuroises de rapidement prendre dix points d’avance. Cosentino a un peu ramené les Liégeoises dans le coup à la 30e mais après une panne offensive, les Rouges ont pu compter sur deux bombes de Giaux et une de Hucorne pour plier les débats. Avec huit victoires, les Namuroises ne sont pas mathématiquement sauvées mais possèdent deux victoires de plus que Mosa Angleur et Alleur qui se partagent l’avant-dernière place.

Boninne – La Rulles 65-70

22-23, 35-38, 50-55

Boninne : Philippe 2, Lakkerwa 6 (1x3), Lemaire 1, Broers 3 (1x3), Drygalski 5, Laffineur 9, Lesire 5, Fivet 6, Hubaut 27 (2x3).

Comme attendu, les Luxembourgeoises ont mis beaucoup de pression sur le porteur du ballon et les Jaunes n’ont pas pu y répondre. « Les placements n’étaient pas bons et il y a donc eu beaucoup de déchets », signale David Roussaux. « La défense de zone visiteuse nous aussi contrariés. Ce qui m’a le plus embêté en deuxième mi-temps, c’est le manque de combativité et l’impression de ne pas être entendu. Les joueuses préféraient me répondre plutôt que d’écouter les consignes. Je me suis assis pour les dix dernières minutes, je n’ai plus rien dit et je les ai laissées se débrouiller toutes seules. » Boninne reste cinquième au nombre de points perdus.

Régionale 2A

Atlas Jupille – Profondeville 64-53

18-14, 35-26, 53-37

Profondeville : Didion 1, Lizin 7 (2x3), Bouillon 5, Arnould 10 (2x3), Flahaux 3 (1x3), Gaux 3 (1x3), Romnée 8, Bouchat 12 (2x3), Juwe, Dandois 4, Romilly.

Les Liégeoises ont progressivement creusé l’écart pendant 30 minutes (53-37). Les Profondevilloises ont entamé le dernier quart par un 0-12 (53-49) mais une bombe de Dambly (19, 4x3) a permis aux visitées de reprendre un peu le large et de gérer la fin des débats. « Dommage de louper autant de lancers francs et de paniers faciles mais surtout de ne pas être plus rigoureux derrière quand on coince devant », signale Jordan Mouchart. Avec huit victoires, Profondeville est tranquillement dans le milieu de tableau.

Régionale 2B

Ciney B – Esneux 54-58

10-10, 29-34, 44-48

Ciney : Collet 8 (1x3), Kurbali 2, O. Beguin 11 (3x3), Simon 8, Lichterte 13, Legros 2, Dachelet 8, Materne 2.

Ciney B n’était pas loin d’Esneux mais les forces en présence dans le jeu intérieur ont fait la différence. « Legros s’est blessée dans le deuxième quart et de l’autre côté, c’était plus costaud sous l’anneau », explique Jean-Christophe Beguin. « Les jeunes, à l’image de Collet et Simon, ont fait le boulot mais sur la fin, il y avait de la fatigue et cela explique les trois lay-up loupés dans le dernier quart. Le 8 sur 20 aux lancers francs a aussi fait la différence. » Malgré cette septième défaite, les Condruziennes restent quatrièmes.

Basket Namur Capitale C – Pepinster 55-54

21-9, 33-21, 41-38

Namur : Remacle 7 (1x3), Colin 4, Giaux 18 (4x3), Dive 2, Henquet 4, Colson 10, Godart 2, Agabalova 4, A. Chirishungu 4.

Si les Namuroises ont rapidement pris dix points d’avance, les Pépines, antépénultièmes, on recollé en deuxième mi-temps, grâce à leurs joueuses de R1, Willems (16, 2x3), Schoonbroodt (9) et Henrotay (6). « On voit qu’elles veulent se sauver, elles sont combattives », explique Aurélien Garraux. « Elles sont passées à deux reprises devant mais à chaque fois, on a pu concrétiser une attaque. » A quelques secondes du terme, les Rouges ont émergé grâce à deux lancers francs convertis par Colson. Elles sont quatrièmes avec Mons. Aurélien Garraux ne sait pas encore s’il sera toujours à la tête de l’équipe la saison prochaine mais il redeviendra le directeur technique du maxi-basket et Jean-Pierre Heraly sera celui du mini-basket.

Loyers – Prayon 45-69

7-20, 15-35, 27-51

Loyers : A. Ernoux 8, Dhaens, Gailly 13 (1x3), Mathieu 11, Gérard 2, Frocheur 2, J. Ernoux 6 (1x3), Dubit 2.

Loyers n’a rentré son premier de plein jeu que dans les derniers instants du premier quart et n’en a inscrit que quatre sur toute la première mi-temps. Prayon avait forcément déjà pris le large (15-35). « C’était plus fort que je ne le pensais en face et on s’est fait allumer à distance (Urbany : 27, 4x3) », confie Nicolas Rassart. « Malgré tout, mes joueuses n’ont rien lâché en termes de motivation et d’énergie et elles ont stabilisé l’écart après la pause. Le point noir, c’est la grosse entorse de Dubit en première mi-temps. » Les Rouges gardent deux succès de plus que Pepinster B, qui est barragiste.

Régionale 2B

Boninne C – Natoye 49-81

12-21, 24-41, 38-68

Boninne : Virlée, P. Delveaux 4, Noël 5, Gilson 8, Houthuys 4, C. Delveaux 5 (1x3), Germiat 4, Gautier 6, Baijot 6, Naveau 5.

Natoye : Demoulin 18, Dehon 4 (1x3), Igot 19 (2x3), Binamé 7, Jacques 8, Bothy 12, Arts 3 (1x3), Leroy 2, Bernard 8.