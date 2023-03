Qualifications Euro 2024: nouvelle victoire pour Roberto Martinez avec le Portugal, Ronaldo auteur d’un doublé (vidéo)

Dès la 9e minute, Cristiano Ronaldo a profité d’un service de la tête de Nuno Mendez et n’a plus eu qu’à pousser le ballon dans le but d’Anthony Moris. Six minutes plus tard, c’est Joao Félix qui a doublé la mise: l’attaquant de Chelsea a repris de la tête un centre impeccable de Bernardo Silva (2-0, 15e).