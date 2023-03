«Mariés au premier regard»: voici pourquoi Alexandre est si bronzé lors des premiers épisodes

Parmi les couples qui se sont dits « oui » lors de cette nouvelle saison de « Mariés au premier regard », on retrouve Jessica et Alexandre. Et si les personnalités des deux candidats ne laissent pas indifférent, une caractéristique physique d’Alexandre a particulièrement interpellé les téléspectateurs durant les premiers épisodes de cette saison.

En effet, le jeune Wavrien apparaît pour le moins… bronzé. A-t-il abusé du maquillage ? Est-il un adepte de l’autobronzant ? Que nenni ! Comme il l’a expliqué à nos confrères de Flair, il revenait simplement… de vacances : « Je revenais de Turquie », a-t-il avoué. Logique, donc, de le voir plus bronzé que les autres candidats restés en Belgique…