Plusieurs substances identifiées comme très toxiques continuent de circuler en Belgique

Une liste de douze substances devant être éliminées de toute urgence en raison de leur toxicité a été dressée par PAN Europe. Or ces « 12 toxiques », tels que tébuconazole, cyperméthrine ou pendiméthaline, se retrouvent dans une centaine de pesticides autorisés en Belgique.

Outre ces substances, près d’un tiers des autorisations de pesticides belges concerne des produits classés cancérigènes ou toxiques pour la reproduction et ce, tant pour les produits à destination des professionnels que des amateurs. « Une vingtaine de ces pesticides sont classés à la fois cancérigènes et reprotoxiques », précise le rapport, prenant l’exemple du chlorotoluron, suspecté de provoquer le cancer et de nuire au fœtus. Pourtant, six herbicides à base de cette substance sont encore autorisés en Belgique pour les cultures de céréales d’hiver et de pommes/poires.