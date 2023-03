WTA Miami: Elise Mertens se qualifie pour les quarts de finale en double

Associée à l’Australienne Storm Hunter, avec qui elle forme la paire tête de série N.6, s’est imposée en deux sets 6-3, 6-2 contre la paire composée de la Roumaine Monica Niculescu et la Polonaise Alicja Rosolska qui avait battu Kirsten Flipkens et l’Américaine Bethanie Mattek-Sands au 1er tour. La rencontre a duré 1 heure et 8 minutes.

En quarts de finale, le duo belgo-australien sera opposé aux Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, qui forment la paire tête de série, qui s’est imposée en deux sets 6-4, 7-6 (7/4) contre la paire composée de l’Américaine Asia Muhammad et la Kazakhe Anna Danilina plus tôt dimanche.