«Le vrai guerrier est déjà debout»: Nemanja Gudelj remercie les médecins pour avoir sauvé son frère, victime d’un arrêt cardiaque en plein match

Mais alors que l’ambulance était en train d’évacuer le joueur, ce dernier s’est subitement relevé sur le brancard et a demandé à rejouer. Finalement évacué à l’hôpital, le latéral gauche de Cordoba a été placé sous surveillance en soins intensifs.

Un nouveau drame a été évité de peu ce week-end en Espagne ! Lors d’un match de D3 espagnole, le joueur de Cordoba, Dragisa Gudelj, s’est subitement effondré samedi lors d’une rencontre face au Racing Club Ferrol, victime d’un arrêt cardiaque à la 11e minute. Les secours sont rapidement intervenus pour le réanimer sur le terrain, sous les regards horrifiés des joueurs.

Ce dimanche, Nemanja Gudelj, joueur du FC Séville, a publié une photo de son frère, toujours à l’hôpital. Mais il a tenu à rassurer quant à son état de santé. « La vie de mon frère se poursuit grâce à l’intervention immédiate des services médicaux du Cordoba CF, avec une mention spéciale aux médecins José Miguel Bretones, Antonio Escribano et Martin Luna, aux physios Alex Rueda et Fran Plaza, à l’assistance de Los Angeles de la Noche, ainsi qu’au médecin Veronica Arroyo et au cardiologue José Maria Segura, sans oublier le traitement reçu par chacun des membres du personnel médical de l’hôpital Reina Sofia de Cordoue », écrit-il sur Instagram.