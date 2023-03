«Je n’aime pas, je n’adhère pas à l’émission»: Michel annonce sa participation à «Mariés au premier regard», sa sœur Nadine ne cache pas son opinion (vidéo)

Mais avant ça, on suit leur préparation, et surtout l’annonce du mariage aux proches. Et du côté de Michel, 55 ans, la nouvelle n’a pas été très bien prise par sa sœur Nadine. « Je regarde pas, je n’aime pas », répond-elle tout de suite. « Je n’adhère pas à cette émission. »

Ce dimanche soir dans « Mariés au premier regard » sur RTL-TVI, on a découvert le quatrième couple à tenter l’expérience. Nathalie et Michel vont peut-être se dire « oui » au premier regard.

Christine, son autre sœur, est plutôt contente de la démarche de son frère. Tous ont été très émus face à cette annonce, avant d’être repris par la rapidité de l’expérience. « Aussi vite… pfff. On ne sait plus quoi dire », explique Nadine, qui ne cache pas sa peur que ça ne fonctionne pas : « Si ça ne marche pas, il va être encore plus déçu, encore plus mal. »