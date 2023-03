Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus: qui est la plus grande légende de la Mannschaft?

Gerd Müller reste à l’heure actuelle le meilleur buteur de l’histoire du Bayern Munich et de la Bundesliga. Avec 34 buts inscrits en 35 matchs de Coupe des clubs champions (actuellement Ligue des champions), le natif de Nördlingen compte également 3 exemplaires de cette compétition à son palmarès. Avec pratiquement 15 saisons au Bayern Munich, Gerd Müller aura remporté 5 Bundesliga et 4 Coupes D’Allemagne. Ajoutons à cela un championnat d’Europe en 1972 et une Coupe du Monde en 1974 avec la Mannschaft pour compléter le palmarès de l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football.

Décédé le 15 août 2021 à l’âge de 75 ans, Gerd Müller restera encore pendant de nombreuses décennies au sommet de l’histoire de ce sport.

2. Franz Beckenbauer, le défenseur par excellence

Si Gerd Müller était un poison pour les défenses adverses, « der Kaiser » était sans doute le défenseur par excellence pour le Bayern Munich et la Mannschaft. Coéquipiers pendant de nombreuses saisons en club et en sélection, les deux hommes ont évidemment écrit les plus belles pages de l’histoire du football allemand. Avec l’équipe nationale, Franz Beckenbauer a aussi remporté l’Euro de 1972 et la Coupe du Monde 1974 avec Gerd Müller.

Franz Beckenbauer après le sacre de 1974 - Belga

Franz Beckenbauer aura en effet tout remporté (ou presque) sur la scène nationale et internationale avec Gerd Müller. Vainqueur lui aussi de 3 Coupes des clubs champions, le défenseur a cependant remporté un titre de champion d’Allemagne en plus que son ancien coéquipier. C’était lors de la saison 1981 – 1982 avec le club d’Hambourg, lorsqu’il était revenu des NY Cosmos, club avec lequel il a eu le privilège d’être le coéquipier du Roi Pelé. Lors de cette dernière saison en Allemagne, le natif de Munich disputera 10 matchs de championnat, avant de retourner une dernière saison du côté des États-Unis.

Double vainqueur du Ballon d’Or en en 1972 et en 1976, Franz Beckenbauer reste à l’heure actuelle le défenseur le plus titré du Ballon d’Or. Il devance donc Fabio Cannavaro et Matthias Sammer, vainqueurs eux aussi de cette distinction personnelle.

3. Lothar Matthäus, le « Torminator »

Comme beaucoup de légendes du football allemand, Lothar Matthäus a lui aussi contribué au succès permanent du Bayern Munich et de l’équipe nationale. 7 fois vainqueur de la Bundesliga avec les Bavarois, le milieu de terrain n’aura cependant jamais réussi à remporter une Ligue des champions durant sa prestigieuse carrière. Mais il parviendra tout de même à remporter 2 Coupes de l’UEFA, dont une lors de la saison 1995 – 1996 avec le Bayern Munich. Sa première victoire dans cette compétition arrivera lors de la saison 1990 – 1991 avec… L’Inter.

Lors de son passage en Italie, de 1988 à 1992, le natif d’Erlangen remportera aussi le Scudetto lors de la saison 1988 – 1989. Lors de cette saison, Lothar Matthäus partage le vestiaire avec une autre légende du football allemand en club et en sélection : Andreas Brehme.

Lothar Matthäus sous la vareuse de la Mannschaft - Belga

Lauréat du Ballon d’Or en 1990, le milieu de terrain a aussi connu de grands succès tout au long de sa carrière avec la Mannschaft. D’abord vainqueur de l’Euro en 1980 en finale contre la Belgique de Jean-Marie Pfaff sur le score de 1-2, l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach remporte aussi la Coupe du Monde 1990. En finale contre l’Argentine d’un certain Diego Armando Maradona, c’est Andreas Brehme, son coéquipier à l’Inter, qui offre la victoire à la Mannschaft.

4. Ces joueurs d’une finale…

Vainqueur du championnat d’Europe en 1980 contre la Belgique, l’Allemagne a compté ce jour-là sur un excellent Horst Hrubesch pour leur offrir cet Euro. Ancien joueur du Standard de Liège, l’attaquant avait inscrit un doublé pour condamner les espoirs de victoire de l’équipe nationale belge, entraînée à l’époque par un certain Guy Thys.

Toujours en finale d’un Euro, l’Allemagne a connu un autre héros d’un soir pour les hisser sur le toit de l’Europe. Entré au jeu à la 69ème minute de jeu alors qu’ils étaient menés 1-0 contre la Tchéquie, Oliver Bierhoff égalisera 4 minutes après son entrée au jeu pour relancer l’intérêt de cette finale. Lors de la prolongation pour le but en or, Bierhoff inscrira un doublé pour offrir à l’Allemagne le troisième championnat d’Europe de son histoire.

Oliver Bierhoff en finale de l’Euro 1996 - Belga

En 1990, Andreas Brehme inscrit un penalty décisif à la 85ème minute de jeu contre l’Argentine. Après un parcours compliqué, où les joueurs de Franz Beckenbauer sortiront notamment les Pays-Bas et l’Angleterre, ils s’offrent au bout du suspense la troisième Coupe du Monde de leur histoire.

Plus récemment, Mario Götze avait lui aussi été le héros de la Mannschaft lors de la finale de la Coupe du Monde en 2014, toujours contre l’Argentine. Buteur à la 113ème minute de jeu grâce à une passe d’André Schürrle, l’actuel joueur de l’Eintracht Francfort est rentré ce soir-là dans l’histoire du football allemand.

5. Ils auraient pu y être aussi…

Si nous devions présenter toutes les légendes du football allemand, la liste serait évidemment interminable. Mais il est tout de même délicat de ne pas évoquer les noms d’Oliver Kahn, vainqueur de l’Euro 1996 et éternelle légende du Bayern Munich, club avec lequel il a notamment remporté 8 Bundesliga et une Ligue des champions.

Miroslav Klose, meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 16 réalisations, devance dans ce classement d’autres ténors du football mondial comme Ronaldo et… Gerd Müller.