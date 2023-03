Ce Belge de 45 ans a acheté une Tesla il y a quelques années mais le regrette amèrement: «J’ai failli tomber de ma chaise»

Les voitures électriques séduisent de plus en plus de consommateurs. Plus écologiques, elles sont d’ailleurs le futur de l’automobile selon l’Union européenne, qui a décidé d’interdire les moteurs thermiques d’ici 2035, même si cela a été assoupli récemment.

L’argument économique est aussi à considérer : les charges électriques coûtent généralement moins chères qu’un plein d’essence.