La course à pied sera à l’honneur ce lundi soir sur Télésambre

Cette fois, c’est la course à pied au sens large qui sera passée en revue avec notamment quelques zooms sur le trail, le marathon et bien d’autres branches de la discipline.

Dans le cadre de notre partenariat avec Télésambre et son émission « Tous Terrains Le Club », nous serons une nouvelle fois au rendez-vous ce lundi dès 18h25 pour notre traditionnel édito mensuel.

Véritable levier social dans notre région, le jogging dépasse largement le cadre du sport avec de nombreuses actions menées çà et là comme on a encore eu l’occasion de le constater dernièrement aux célèbres Circuit de la Portelette de Lobbes ou 10 Miles de Charleroi.

Comme toujours, l’émission fera la part belle à certains événements qui ont marqué la discipline ces dernières années, comme la victoire de Lahcen El Matougui au marathon de Gand qui fera d’ailleurs l’objet d’un reportage. Et le plateau sera évidemment rempli de références en la matière avec Virginie Henin, Catherine Martens, Loïc Bombaerts mais aussi un certain Ismaël Debjani que l’on ne présente plus.