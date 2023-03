Spécialisation en médecine générale à l’UNamur: le nord de la province moins touché par la pénurie, des communes du sud en pénurie sévère

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le débat a fait rage au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Doit-on créer un master en médecine à Mons et une spécialisation en médecine générale à Namur ? La question a divisé les libéraux et les socialistes pendant plusieurs semaines. Chez nous, l’UNamur a même défendu sa demande, finalement acceptée.

Le but de l’université est d’élargir la formation tout en la rapprochant des zones en pénurie en médecins généralistes que sont les provinces de Namur et de Luxembourg mais aussi de favoriser plus d’installations définitives. Si la pénurie est mise en avant pour expliquer une telle demande, que disent les chiffres officiels ?