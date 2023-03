Scandale au Parlement européen: Marc Tarabella transféré à la prison de Marche-en-Famenne

L’eurodéputé a été inculpé, parmi d’autres personnes, dans l’enquête du parquet fédéral belge sur des faits présumés de corruption au sein du Parlement européen, après avoir été arrêté le 11 février 2023.

de videos

Après six semaines de détention à la prison de Saint-Gilles, Marc Tarabella a été transféré à la prison de Marche-en-Famenne, après avoir fait la demande pour être plus proche de sa famille. Il continue à clamer son innocence et dément toute implication dans ce système de corruption.