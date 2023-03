Du changement chez Telenet: l’opérateur lance un nouveau modem plus rapide mais qui vous coûtera également plus cher

Ceux qui ne disposent pas d’une couverture wifi dans tous les coins de la maison peuvent installer un amplificateur. Pour ce faire, Telenet offre depuis un certain temps à ses clients la possibilité de louer gratuitement un booster wifi. Si d’autres bossters sont nécessaires, ils peuvent en louer aux prix de 2 euros par mois. Cependant, cette offre prendra fin le 27 mai. Les clients qui ont déjà loué un booster gratuit pourront continuer à le faire après cette date. Telenet continuera également à remplacer les boosters défectueux « jusqu’à épuisement des stocks ».

Telenet lance un nouveau modem plus moderne avec Wi-Fi 6. Celui-ci peut être amplifié par des « pods » de la marque américaine Plume. Ces derniers étant plus performants et plus chers, l’entreprise indique qu’il n’est plus possible de les louer gratuitement. L’opérateur demande 3 euros de location par pod et par mois. Le nombre de pods nécessaires pour une bonne couverture Wi-Fi dépend de la maison. Telenet parle d’un à deux appareils par étage.