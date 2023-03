Le surprenant animal de compagnie de Jonathan: «Elle dort même dans mon lit» (vidéo)

Deux chihuahuas et plusieurs tortues. Jusqu’ici, les animaux de compagnie de Jonathan Araiza n’ont rien d’anormaux. Seulement, cet homme possède aussi… un crocodile ! « Elle s’appelle Gamorra, en référence au personnage de la série Les Gardiens de la galaxie, parce qu’elle est verte et qu’elle était très agressive quand je l’ai achetée ».

L’animal se balade librement dans sa maison et dispose même d’un étang. « Maintenant, elle est très docile, se laisse volontiers filmer et photographier, et dort même dans mon lit ».