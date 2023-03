«L’aspect physique de ’24 Heures’ me manquait»: Kiefer Sutherland nous parle de sa nouvelle série, «Rabbit Hole», qu’on aurait espérée un peu plus «punchy» Plus de vingt ans après le révolutionnaire « 24 Heures », l’acteur de 56 ans nous revient en « homme qui court ». Il n’est plus pourchasseur comme Jack Bauer, mais pourchassé ! Kiefer joue ici un piégeur de gros porte-feuilles qui se retrouve… piégé. - Paramount+

Par Jean-Philippe Darquenne

Ça vous manque de ne plus voir Kiefer Sutherland courir dans tous les sens et déjouer machinations et complots, comme il le faisait si bien dans « 24 Heures » ? Réjouissez-vous (peut-être) : l’acteur de 56 ans montre qu’il en a encore sous le capot dans « Rabbit Hole » (« Le terrier du lapin »), nouvelle série qui a des airs de l’illustre « 24 Heures » (mais seulement des airs) et dont les deux premiers épisodes – sur huit – ont été lancés ce 26 mars par le service de streaming américain Paramount +. La première chose à signaler, c’est que cette nouveauté a été spécialement créée pour l’ami Kiefer par Glenn Ficarra et John Requa, qui ont notamment été producteurs exécutifs et réalisateurs de feu « This Is Us ». de videos Lire aussi «The Night Agent»: cette nouvelle série d’espionnage détrône un poids lourd de Netflix Mais ici, il n’est absolument pas question d’une famille, mais d’un maître de l’espionnage industriel, John Weir (incarné par Kiefer) qui, avec une petite équipe de petits génies de sa trempe, « aide » des gros bonnets à être encore plus riches en déforçant leurs adversaires avec des stratagèmes et manipulations en tous genres. Tout ça n’est évidemment pas très moral et légal, mais l’homme a quand même des liens avec le FBI en la personne de l’agent Jo Madi (Enid Graham), spécialisée dans les crimes financiers. « Au début, Weir a tout du mauvais », dit Kiefer. « C’est quelqu’un qui pratique le mensonge et, comme il dit, il est payé par de riches crétins pour que d’autres riches crétins perdent de l’argent ».

Rapidement, on comprend que Weir a eu une enfance compliquée auprès d’un père qui a fini par se suicider. Un traumatisme qui l’a rendu paranoïaque et méfiant vis-à-vis de qui que ce soit. Un soir à New York où l’action se passe (mais le tournage s’est fait à Toronto), il rencontre une séduisante avocate, Hailey Winton (Meta Golding, vue notamment dans « Hunger Games » et « Esprits Criminels »), avec qui il passe la nuit. Puis il entame une nouvelle mission liée à un certain Edward Homm (Rob Yang), enquêteur pour le Département du Trésor, dont il ne tarde pas à être accusé du meurtre ! Il a évidemment été piégé et, prenant directement la fuite, il se demande par qui… Par son ancien associé Valence (Jason Butler Harner) qui, sous ses yeux et de la terrasse de son bureau, se laisse tomber dans le vide ? Ou bien par Hailey, dont il empêche l’arrestation et qui, à partir de là, ne va pas le lâcher ? « Il la somme de déguerpir, mais son comportement trahit son envie qu’elle reste avec lui », précise Kiefer. Nous n’en révélerons pas plus sur la suite, qui délivre quelques scènes explosives et confirme que Weir est victime d’une conspiration qui le dépasse totalement.

Lire aussi «Why Women Kill», saison 2: un «Desperate Housewives» de l’après-guerre « Ça, les gens vont adorer » Alors que Jack Bauer, agent « dynamite » de la fictive Cellule Anti-Terroriste qu’il a joué pendant quasi dix ans, pourchassait les méchants, ici, c’est son personnage qui est pourchassé. Et ce n’est pas la seule différence que Kiefer pointe entre ces deux rôles. « Ce que ces séries ont en commun, c’est qu’elles sont des thrillers, où la vie du personnage central est sacrément bousculée (sourire). Mais Jack et John sont assez opposés : le premier est comme fait d’un seul bloc, alors que le second agit tel le scalpel d’un chirurgien. Il est incroyablement intelligent et a une impressionnante facilité avec les chiffres. Mais il a un manque sévère de confiance en lui. Si c’est quelqu’un de bon ou pas, je laisse le public se faire sa propre opinion. En tout cas, il est beaucoup moins rentre-dedans que Jack. Il se demande comment il va pouvoir éviter la bagarre, alors que Jack n’avait absolument pas peur de s’y jeter. » Et l’acteur, qui a encore assuré lui-même toutes ses scènes d’action, de poursuivre : « Ce que ’24 Heures’ me demandait sur le plan physique, ça me manquait (…) Ici, après avoir tourné certaines séquences plutôt musclées, je me souviens que je me retournais sur Jon Cassar (qui a mis en scène des tas d’épisodes de ’24 Heures’ et a remis ça avec ‘Rabbit Hole’, NdR) et lui disais : ‘ça, les gens vont adorer. » Et il ajoute : « Ma partenaire Meta Golding aime également beaucoup se battre à l’écran, ce qui nous a forcément rapprochés. »

Lire aussi «L’étrangleur de Boston»: découvrez ce thriller inspiré d’une histoire vraie sur Disney+ On le répète : c’est de l’imagination de Glenn Ficarra et John Requa qu’est née cette série dont on a trouvé l’installation un peu foutrac. On aurait aussi espéré qu’elle mette davantage les nerfs en boule, et y trouver un Kiefer plus réveillé. Mais son deuxième épisode se conclut avec un intéressant coup de théâtre, donc attendons avant de nous prononcer définitivement. « Je connaissais leur travail, à commencer par les comédies ‘Bad Santa’ et ‘Crazy, Stupid, Love’, que je trouve très bien équilibré », explique Kiefer à propos de ses deux concepteurs. « Quand ils m’ont appelé, ils m’ont dit qu’ils avaient écrit une série qui rend hommage à ‘Marathon Man’, ‘Les Trois Jours du Condor’, ‘The Parallax View’ (‘A cause d’un assassinat’) et ‘Le fugitif’, des monuments du cinéma des années 70 qui m’ont donné envie d’être comédien. Sérieusement, j’en suis fou ! Dans ‘Les Trois Jours du Condor’, on a quelqu’un qui connaît tous les secrets d’une personne et s’en sert contre elle. Je pense que c’est l’une des plus grandes peurs primales que nous avons, nous, êtres humains. Ce qu’il y a de captivant avec les fictions d’espionnage – et Dieu si on en a fait un paquet depuis les années 20 –, c’est qu’il y est question d’un autre monde, dont la majorité d’entre nous ne sait absolument rien. Mais on est beaucoup à se dire qu’il existe forcément, et opère en dessous et au-dessus de celui, ‘normal’, que l’on connaît. Qu’il soit réel ou non, ce monde a toujours passionné et va continuer à le faire. Et on sera toujours envieux des gens qui ont apparemment des informations à son sujet. » Lire aussi «The First Lady»: Michelle Pfeiffer, Viola Davis et Gillian Anderson jouent trois Premières Dames américaines dans une minisérie très recommandable En l’écoutant évoquer ce monde parallèle et mystérieux, on a voulu – bien sûr – le brancher sur les théories du complot, qui ont connu de nouvelles heures de gloire avec l’épidémie du Covid. A-t-il, comme le lapin d’« Alice au Pays des Merveilles », creusé profondément le sujet pour se préparer à entrer dans la série ? « Oui et non. Personnellement, je n’ai pas cherché à savoir si certaines de ces théories reposent sur quelque chose de vrai, mais je me suis penché sur le niveau de manipulation dont nous sommes les objets. Je ne parle pas seulement de la redistribution des informations, qui sont transmises d’un groupe de gens à un autre, mais de la véritable manipulation, qui fait qu’on a du mal à voir que quelque chose est faux. L’une des manières dont elle s’opère est l’utilisation de chiffres et des mathématiques, qu’on ne devrait pas remettre en question. Deux et deux font quatre. Mais à plusieurs reprises, j’ai vu la manipulation de chiffres, que la plupart des gens ne vont jamais vérifier. C’est un exemple, mais il y a beaucoup de façons de donner à quelque chose une apparence authentique, alors qu’elle est complètement en toc. Regardez ce qui se passe avec les voix créées par intelligence artificielle. On peut les utiliser pour faire des blagues, mais aussi pour qu’un homme ou une femme pensent et fassent des choses qu’ils ne feraient pas s’ils savaient qu’elles sont trafiquées. Le monde d’aujourd’hui est complexe. Après la Révolution Industrielle, le progrès est allé extrêmement vite, et il nous a fallu des décennies, en tant que société, pour nous adapter. Eh bien, c’est pareil pour la révolution technologique. Finalement, on arrivera sans doute à maîtriser tous ces changements et nouveautés. Mais pour ça, on va devoir reculer des limites. Et on va devoir dire, par exemple, ‘Oh ça, mon Dieu, c’est une mauvaise idée’ et faire machine arrière. ‘Rabbit Hole’ examine tout cela, et à la fois ses aspects positifs et négatifs. »