Watermael-Boitsfort confie la gestion de son stationnement à parking.brussels

Le stationnement demeure toutefois une compétence communale et Watermael-Boitsfort conserve la maîtrise de la politique de stationnement qu’elle souhaite mener sur son territoire, au bénéfice des habitants et des commerçants de la commune.

Pour les habitants de Watermael-Boitsfort, parking.brussels regroupera donc désormais toutes les demandes relatives aux cartes de dérogation (cartes de riverains, professionnels et visiteurs) et aux redevances de stationnement.

Afin de maintenir un service de proximité, une permanence d’aide et d’information continuera à être assurée à la maison communale les mardis de 8h30 à 12h et les jeudis de 16h à 19h. Pour accomplir leurs formalités, les usagers pourront aussi se rendre dans l’une des antennes de parking.brussels et notamment à celle d’Ixelles, ou le faire en ligne via l’adresse électronique Watermael-Boitsfort@parking.brussels.