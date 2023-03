Quels changements pour les Diables rouges en Allemagne? Domenico Tedesco pourrait profiter du match amical pour faire de nouveaux tests

Mardi soir, à l’occasion d’Allemagne-Belgique, dans une rencontre se déroulant dans son pays et donc ô combien spéciale, Domenico Tedesco aura l’occasion de rendre ses lettres de noblesse aux matches amicaux. En utilisant cette joute de prestige pour faire quelques essais et en apprendre davantage sur son groupe et pas seulement ses titulaires en puissance.

Thibaut Courtois étant forfait, Koen Casteels, gardien de Wolfsbourg, sera dans les buts. Il ne devrait pas être le seul nouveau titulaire pour la deuxième de Domenico Tedesco. Des éléments comme Bornauw, Debast, Meunier, Lavia ou Openda peuvent espérer avoir du temps de jeu à Cologne. Où le sélectionneur pourrait opter pour un schéma de jeu différent. Et pourquoi pas un 4-3-3 pour densifier l’entrejeu, secteur où l’Allemagne regorge de forces vives ?