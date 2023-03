Les terribles images de l’accident impliquant trois Porsche qui a fait quatre morts sur l’autoroute A3 (vidéo)

On en sait plus sur le dramatique « double » accident de la route qui a coûté la vie à quatre personnes, ce dimanche matin sur l’autoroute A3 à hauteur d’Emmerich, en Allemagne, non loin de la frontière néerlandaise.

Selon les premiers éléments de la police, une Porsche avec deux occupants est sortie de la route, probablement à cause de la chaussée glissante. Les deux personnes sont alors sorties de leur véhicule. Elles ont été rejointes par une troisième personne, une connaissance, venue leur demander si tout allait bien.