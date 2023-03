«Mercredi, elle m’a encore envoyé un sms pour me dire qu’elle m’avait envoyé 20 euros, mais aujourd’hui, il semblerait que ce soit quelqu’un d’autre qui a écrit ce sms…»

Un sms étonnant

« Je l’ai vue mercredi dernier pour la dernière fois. Une fois par semaine, elle prenait le train d’Ostende pour venir me voir. C’était aussi le cas ce jour-là, il n’y avait rien de spécial », poursuit le fils de la victime. Depuis cette rencontre, il n’avait plus eu de nouvelle, mais il ne s’est pas inquiété pour autant. Sa mère lui envoyait chaque jour un peu d’argent sur son compte, pour l’aider. « Et mercredi, elle m’a encore envoyé un sms pour me dire qu’elle m’avait envoyé 20 euros. C’était bizarre, car elle ne parle jamais de ça via sms normalement, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Mais aujourd’hui, il semblerait que ce soit quelqu’un d’autre qui a écrit ce sms… »

Selon les premiers éléments de l’enquête, Marleen est morte lundi dernier. C’est ce jour-là que son pacemaker s’est arrêté. Marleen a été retrouvée avec le cou brisé et plusieurs côtes cassées. « Ma mère n’avait pas d’ennemi », assure Kevin. « Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle elle est morte. Quelqu’un voulait-il son héritage ? ».