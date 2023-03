Ricky, un jeune de 32 ans se fait diagnostiquer des reflux gastriques mais la réalité est bien plus grave: «Je me sentais tellement inutile, personne ne m’écoutait»

Ricky Evans ne pensait pas souffrir de maux aussi importants. Ce Gallois de 32 ans, père de deux enfants, a commencé à se plaindre de douleurs thoraciques et d’une fatigue extrême. Rapidement, les médecins lui diagnostiquent simplement des reflux gastriques et une dépression. « En rentrant du travail, je me sentais très fatigué et je devais faire une sieste. J’ai commencé à ressentir des douleurs au centre de la poitrine, comme une pression, mais je ne pensais pas qu’il y avait lieu de s’inquiéter », raconte-t-il au Manchester Evening News.

de videos

« Mais ils m’ont donné des antidépresseurs, je n’en ai pris qu’un seul parce que je ne le sentais pas nécessaire, j’allais bien. Je me sentais tellement inutile, personne ne m’écoutait », ajoute-t-il. Seulement, quelques semaines plus tard, Ricky découvre des grosseurs au cou, six au total. Il fera rapidement une biopsie.