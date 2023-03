Un carton rouge qui coûte très cher: l’exclusion d’Aleksandar Mitrovic en FA Cup pourrait faire échouer son transfert à Manchester United!

Exclu après avoir bousculé l’arbitre la semaine dernière, lors du quart de finale de FA Cup entre Manchester United et Fulham, Aleksandar Mitrovic aurait mieux fait de s’abstenir. La raison ? Son geste d’humeur pourrait tout simplement lui coûter un transfert… chez les Red Devils !

Buteur un petit peu plus tôt dans la rencontre, Mitrovic, auteur d’une belle saison en Premier League, était visiblement dans les petits papiers de Manchester United, qui voyait en lui un potentiel remplaçant de Wout Weghorst. Mais selon le Daily Star, la direction mancunienne aurait revu sa position et ne serait plus intéressée par l’ancien Anderlechtois, en raison de son manque de discipline sur le terrain.