Strépy: un trafic important de stups démantelé notamment dans l’immeuble à appartements«Le Château »

Ce jeudi 16 mars, un important déploiement policier a été constaté sur la zone de La Louvière et principalement sur Strépy-Bracquegnies. Les membres du service enquêtes et recherches de la zone de police, appuyés par divers services de la Zone ainsi que par des membres de la police fédérale et de divers partenaires, ont procédé au démantèlement d’un trafic de stupéfiants, notamment dans un immeuble à appartements surnommé « Le Château ».