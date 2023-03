«C’est aberrant»: un box à vélos installé juste devant la maison de Mathilde à Schaerbeek

N’en témoignent les nombreux baromètres mobilité de ces dernières années, les Bruxellois sont de plus en plus nombreux à enfourcher leur vélo, notamment pour se rendre au travail. Pour encourager et sécuriser cette pratique, des boxes à vélos fleurissent aux quatre coins de la capitale. Le but de ces installations est de pouvoir stationner son deux-roues à proximité de son habitation ou de son lieu de travail. Une idée qui, en principe, plaît…

Mais après deux jours d’absence à son domicile, qu’elle ne fut pas la surprise de Mathilde en découvrant qu’un de ces boxes avait été installé juste devant son immeuble. Si elle trouve que ces installations sont une bonne chose, elle reste dans le doute quant à son emplacement, révèle RTL info.