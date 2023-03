La FWB met les langues régionales de Wallonie à l’honneur, dont le wallon de Namur, dans un album jeunesse

Intitulé « Drôles de Biètes » et né d’une collaboration avec la maison d’édition Noir Dessin Production, l’album met en scène un groupe d’animaux devenus réfugiés climatiques.

Cinq langues régionales de Wallonie seront mises à l’honneur dans un album jeunesse illustré de la collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Lès bab’lutes », annonce le Service général des Lettres et du Livre de la FWB. L’ouvrage sortira fin de semaine à la Foire du Livre de Bruxelles, avant d’être disponible sur commande.

D’abord conçu et rédigé en langue picarde par Christelle Lemaire et illustré par Caroline Lemaire, il a ensuite été adapté en quatre parlers wallons : en wallon du pays de Bastogne (par Michel Francard), en wallon de Charleroi (par Jean-Luc Fauconnier), en wallon de Liège (par Paul-Henri Thomsin) et en wallon de Namur (par Anne-Marie François).