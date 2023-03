Arlon : la 11e édition de l’Arel Tattooshow aura lieu ce week-end !

Si l’Arel Tattooshow est la plus ancienne convention de tatouage de Wallonie, la philosophie de ce bel évènement reste inchangée depuis sa création en 2011 : plus 100 artistes tatoueurs venus de Belgique et du reste de l’Europe (France, Suisse, Grèce, Portugal, Espagne, Slovaquie, Grand Duché du Luxembourg, Italie, ….) seront réunis en un seul et même endroit le temps d’un week-end. L’occasion de découvrir de nombreux styles de tatouage qui y seront représentés.

Cet art n’a cessé de se populariser au cours de la dernière décennie, le tatouage est partout et sur (presque) toute les peaux. Les organisateurs souhaitent que cela se perpétue et comme les années précédentes, leur événement est ouvert et accessible à tous : initiés et curieux, petits et grands.