«Elia» sera présente pour cette nouvelle édition du salon Municipalia au Wex de Marche-en-Famenne

En tant qu’acteur majeur dans le secteur de l’énergie, Elia souhaite continuer à renforcer les relations qu’elle entretient avec ses différents partenaires wallons. C’est la raison pour laquelle Elia sera à nouveau présente à l’occasion de cette nouvelle édition du salon.

Outre certains représentants des autorités et administrations publiques locales et régionales, ils ont dès lors le plaisir de vous inviter personnellement ce jeudi 20 avril, à 13h30, pour un moment convivial sur leur stand (Palais 6 – 6CD9), entièrement conçu autour des thèmes de l’offshore et de l’environnement !