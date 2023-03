Guerre en Ukraine: «Ça ressemble de plus en plus à un endroit tiré de films post-apocalyptiques», constamment bombardée, la ville d’Avdiïvka décide d’évacuer ses employés

« Avdiïvka ressemble de plus en plus à un endroit tiré de films post-apocalyptiques (…) Par conséquent, une décision difficile a été prise d’évacuer (…) les travailleurs municipaux qui ont au moins essayé de maintenir la propreté et la vitalité de la ville », a annoncé Vitaliy Barabash, chef de l’administration militaire locale, sur les réseaux sociaux.

